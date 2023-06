Cavalos cheios de histórias e honrarias: cavalaria da PM completa 144 anos

O Regimento de Polícia Montada “Coronel Dulcídio” completou 144 anos, nesta sexta-feira (30), com uma solenidade realizada na sede do RPMon, em Curitiba. O evento contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, e do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva.

Durante a solenidade, autoridades civis e militares foram homenageadas com a entrega da medalha “Heróis da Cavalaria”, maior condecoração do RPMon, e que é destinada a militares e civis que se destacaram em suas funções para engrandecimento da Corporação em prol de melhores serviços à população.

LEIA TAMBÉM:

>> Vereador de Curitiba mostra gingado e faz moonwalk com cover de Michel Jackson na Câmara; Assista!

>> Vídeo! Rafael Greca faz gluglu com Serginho Mallandro em Curitiba

O Regimento de Polícia Montada atua, principalmente, nos locais de acesso restrito, em parques públicos e em locais de grande movimentação de pessoas, auxiliando as demais Unidades Operacionais de Área.

As equipes do RPMon são empregadas no policiamento externo de futebol, shows, carnaval, eleições, comícios, passeatas, carreatas, parque de exposição, festivais musicais e folclóricos. Extraordinariamente, podem ser empregadas também em situações de distúrbios civis, reintegrações de posse e calamidade pública.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Jefferson Silva, lembrou que o Regimento de Polícia Montada é a unidade mais antiga da Polícia Militar e é referência para a corporação.

“A Cavalaria é fundamental para nossa corporação e a presença dela leva ainda mais segurança para a população paranaense. É um momento importante para que possamos lembrar de como a Polícia Militar está bem representada por esses policiais e cavalos que atuam diariamente em prol da sociedade”, comentou o comandante-geral.

Equoterapia

Além da atuação preventiva e ostensiva, a Cavalaria da Polícia Militar oferece a Equoterapia, serviço que há mais de 20 anos já auxiliou 5 mil famílias com auxílio às crianças e adolescentes na recuperação e minimização de sequelas e problemas de saúde por meio de um serviço psicológico gratuito que envolve a aplicação de cavalos (treinados para essa função), que interagem e facilitam o desenvolvimento dos alunos em aulas práticas feitas no Regimento.

O secretário Hudson Teixeira ressaltou o papel social desenvolvido pelo Regimento.

“Além de toda a atuação nas ruas, promovendo a ordem pública e a segurança da nossa população, a Cavalaria conta com esse serviço que beneficia as pessoas em maior vulnerabilidade de forma gratuita. A equoterapia demonstra a preocupação da Polícia Militar com a população paranaense, principalmente, com nossas crianças e jovens”, destacou.

O comandante do Regimento de Polícia Montada, tenente-coronel Luciano Cordeiro, falou sobre a oportunidade de comandar a unidade histórica e ressaltou os investimentos realizados para a melhoria da atuação policial.

“Recentemente mais seis cavalos incorporaram nossa atividade e isso promove uma maior presença e apoio da Cavalaria para as demais unidades. É importante ressaltar que, constantemente tanto os cavalos, quanto os militares estaduais passam por treinamentos que auxiliam em melhores condições de atuação em todas as circunstâncias”, finalizou o tenente-coronel.

História

O Regimento de Polícia Montada é a unidade mais antiga da Polícia Militar do Paraná, e sua história é entrelaçada com a história de formação do Paraná. Foi no cerco da Lapa, episódio sangrento da Revolução Federalista (1893-1895) que apresentou ao Brasil a bravura dos policiais militares paranaenses.

Desde 1890, exceto nos períodos de conflito, a unidade sempre foi classificada como esquadrão, porém em 1955 passou a denominar-se como Corpo de Polícia Montada, composto por dois esquadrões convencionais, um de metralhadoras e uma banda de clarins. Já em 1968 passou a chamar-se Regimento de Polícia Montada com a denominação de coronel Cândido Dulcídio Pereira, conservando na maior parte do seu plantel viaturas automecanizadas, restando naquele tempo apenas um esquadrão de polícia montada.

Em 07 de junho de 2006, com a edição do decreto nº 6.733, o RPMon foi desmembrado com a criação do 20º Batalhão de Polícia Militar e passou, a partir de então, a contar com quatro esquadrões de Polícia Montada e a desempenhar suas atividades utilizando, exclusivamente, o processo de policiamento hipomóvel em todo território paranaense.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos