Cataratas do Iguaçu batem recorde de visitação em 2024

O Parque Nacional do Iguaçu alcançou um marco histórico em 2024. Com 1.875.631 visitantes até o último domingo (29), o parque registrou sua segunda maior visitação anual, superando os números de 2023.

As Cataratas do Iguaçu, reconhecidas como uma das Sete Maravilhas do Mundo, reafirmaram seu status de destino turístico de classe mundial. A plataforma TripAdvisor as elegeu como o principal atrativo turístico do Brasil e da América do Sul neste ano, consolidando sua posição no cenário global.

Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo, destacou a importância do parque para o turismo paranaense: “O Paraná é o terceiro Estado que mais recebeu turistas neste ano e, certamente, o Parque Nacional do Iguaçu tem uma grande importância nessa conquista, atraindo muitos turistas, sobretudo estrangeiros”.

Quem visita as Cataratas?

O perfil dos visitantes em 2024 foi diversificado, com 58% de brasileiros, principalmente das regiões Sudeste e Sul. O parque também recebeu turistas de 187 nacionalidades, com destaque para argentinos, americanos, paraguaios, franceses e alemães.

Para 2025, a administração do parque projeta um crescimento ainda maior, mirando a marca de 2 milhões de visitantes. Mário Macedo, CEO da Urbia Cataratas, concessionária responsável pela gestão, comemorou: “Superar a visitação de 2023 com dias de antecedência é motivo de celebração e reconhecimento. Essa conquista demonstra o papel fundamental do Parque Nacional do Iguaçu como um dos principais destinos de turismo sustentável do mundo”.

Para acomodar o aumento de visitantes, o parque estendeu seu horário de funcionamento até 31 de janeiro de 2025, abrindo diariamente das 8h às 16h. Essa medida visa proporcionar aos turistas mais tempo para explorar as belezas naturais e as experiências únicas oferecidas pelas Cataratas do Iguaçu.

O recorde de visitação não apenas reflete o crescente interesse por experiências de conexão com a natureza, mas também reafirma o Parque Nacional do Iguaçu como um Patrimônio Mundial Natural de inestimável valor para o turismo brasileiro e internacional.