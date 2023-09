Cassol Centerlar inaugura loja neste sábado, a 1ª na região metropolitana

A cidade de Colombo, na região Metropolitana de Curitiba, inaugura neste sábado (02), uma loja Cassol Centerlar. Essa é a quinta unidade do Paraná, a primeira fora da capital. A nova loja fica Avenida Marginal José de Anchieta, 996, no Bairro Guarani. A inauguração deste sábado conta com várias atividades, inclusive palestras dos fornecedores com dicas, dinâmicas e técnicas de construção.

O estabelecimento é de quase 2 mil m² de área, com 35 mil itens e gerando 30 empregos diretos e 50 empregos indiretos. “Agradecemos aos clientes, nossos colaboradores e aos fornecedores que ajudaram a concretizar este mais novo empreendimento da Cassol”, disse Rafael Belin, gerente da loja Cassol Colombo.

Na programação de abertura da loja, workshops com foco na construção, brinquedos infantis, pinturas artísticas, escultura de balões e outras atividades estão confirmadas.

Serviço

Cassol Centerlar de Colombo

Endereço: Avenida Marginal José de Anchieta, 996, Bairro Guarani.

Inauguração: 02 de setembro, sábado

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado, das 8h às 18h

