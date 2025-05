Casamento coletivo bloqueia ruas movimentadas de Curitiba neste domingo

O Casamento Coletivo 2025 ocorrerá na Ligga Arena, no bairro Água Verde, em Curitiba, neste domingo (18), às 18 horas. Para garantir a segurança dos participantes, a Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) implementará mudanças no trânsito da região.

Os portões do estádio serão abertos às 14 horas, e, por isso, os bloqueios no entorno terão início ao meio-dia. Estarão interditadas as ruas Buenos Aires, Getúlio Vargas, Engenheiro Rebouças e Brigadeiro Franco, nos pontos que circundam a arena.

As interdições devem permanecer até o fim do dia, visto que o evento está previsto para encerrar por volta das 21h30. Moradores da área poderão acessar as vias mediante apresentação de comprovante de residência. A expectativa é de aumento no fluxo de veículos nas imediações do bairro Água Verde.

Casamento Coletivo 2025 em Curitiba deve contar com 2 mil casais

A cerimônia contará com a participação de 2 mil casais e cerca de 15 mil convidados. Esta será a quinta edição do evento no local. O casamento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), com apoio do Sistema Fecomércio e da Prefeitura de Curitiba, e em parceria com o Clube Athletico Paranaense e os Cartórios de Registro Civil da capital e da Região Metropolitana.