Casal é preso em flagrante por furtar senhorio em Matinhos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem de 27 anos e uma mulher de 24 anos por furto qualificado em Matinhos, no litoral do estado. A ação ocorreu na terça-feira (30), durante o período de veraneio na região. O casal, que era inquilino da vítima, furtou seu cartão bancário e realizou diversas compras utilizando a função de aproximação, sem necessidade de senha.

Segundo a delegada Taís Melo, as investigações começaram após a denúncia da vítima sobre o furto de seu cartão. As diligências policiais permitiram a rápida identificação e localização dos suspeitos. O casal efetuou compras que totalizaram aproximadamente R$ 2,4 mil em estabelecimentos comerciais da cidade.

O cartão furtado foi recuperado em uma área de mata e devolvido à proprietária. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

A PCPR reforça a importância da colaboração da população com denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo número 190.