Simpatias para elas: veja a melhor para o seu signo no Ano Novo

Para quem acredita em signos, que tal saber qual é a melhor simpatia para a virada do ano? As simpatias são bem comuns na época do réveillon e cada signo, segundo a professora e esotérica Luciana do Rocio Mallon, tem um ritual especial. Esses rituais de Ano Novo são praticados desde a Grécia Antiga. A lista foi preparada especialmente para as mulheres.

Confira abaixo a simpatia ideal para cada signo:

Áries

Arianas são pessoas poderosas e fortes, mas que possuem medo de perder a autonomia. Assim a ariana deve soprar canela, em frente a porta da sua casa, na passagem de ano para garantir sorte e poder. Aliás, o ritual de soprar canela vem desde os antigos gregos e era uma magia para Zéfiro, o Deus do vento, que tinha o poder de trazer sorte.

Touro

Taurinas gostam de segurança e conforto. Assim ela precisa realizar a simpatia de comer 12 bolinhas de uvas, pois cada bola representa um diferente mês do ano cheio de fartura. Essa simpatia é uma adaptação de um ritual para o Deus Dionísio, também conhecido como Baco, que era o Deus do vinho e do conforto.

Gêmeos

A geminiana têm duas personalidades em um só corpo e precisa conviver com elas. Por isso, na passagem do ano, ela pode fazer a simpatia da Romã, que consiste em comer essa fruta, pegar doze sementes dela e colocar na carteira/bolsa pensando no equilíbrio e prosperidade. A romã é a fruta que representa o equilíbrio e a paz.

Câncer

A canceriana é sensível, muito ligada à família e aos ambientes com mar. Por isso é recomendável, que na virada do ano, ela pule sete ondas do mar, que representam os sete dias da semana. Caso ela não esteja no litoral, pode pular sete jatos de mangueira ou dar setes pulos na chuva, caso esteja chovendo. Essa simpatia é uma adaptação de um ritual para o deus Poseidon, o líder do mar.

Leão

A leonina é vaidosa e sempre luta pelo sucesso. Aqui é recomendável a simpatia das folhas de louro, onde ela deve pegar folhas de louro e colocar dentro da carteira quando der meia-noite. Essas folhas de louro representam o sucesso e o brilho.

Virgem

A virginiana é organizada e detalhista. Por isso, às vezes, procura abafar seu lado infantil. Assim é aconselhável a magia do salto alto, onde antes da meia-noite ela deve estar com um calçado de salto baixo e quando o relógio soar meia-noite, essa moça deve colocar um sapato de salto alto. Esse ritual ajuda a manter a maturidade na medida certa.

Libra

A libriana gosta de luxo. Por isso ela precisa fazer a magia da lentilha e das doze moedas. Na ceia, ela deve colocar doze moedas debaixo do prato e depois comer lentilha nesse mesmo prato. A lentilha representa o luxo e as moedas significam prosperidade.

Escorpião

A escorpiana é impulsiva. Então ela deve executar a simpatia da cidra ou do champanhe, que consiste em abrir uma dessas bebidas e depois guardar a rolha na bolsa desejando sorte e juízo no próximo ano.

Sagitário

A sagitariana gosta de fazer uma lista com seus sonhos para o próximo ano. Assim ela precisa escrever cada sonho em uma tira de papel sem linha. Depois quando der meia-noite, essa moça deve queimar o papel um por um ao ar livre dizendo: “Meus sonhos irão para o céu para que o Universo realize cada um deles”.

Capricórnio

A capricorniana é trabalhadora e seu principal medo é ficar sem emprego. Dessa maneira essa dama deve pegar sua carteira de trabalho ou outro documento profissional e colocar debaixo de um prato. Nesse mesmo prato ela deve colocar nhoque e lentilha. Depois deve comer essa mistura pensando num bom emprego ou numa promoção.

Aquário

A aquariana é sempre boa de planejamento e um dos seus medos é que seus planos falhem. Desse jeito, ela precisa escrever cada sonho em tiras de papel sem linha. Assim no réveillon ela deve colocar essas tiras dentro de um vaso ou canteiro de flores, que devem ser: rosas ou lírios ou violetas ou margaridas ou orquídeas. Após isso, a aquariana deve repetir a frase: “A cada flor que nascer ou desabrochar será um sonho que se realizará nesse ano novo!”

Peixes

A pisciana é mística por natureza e tem muita ligação com o mar. Então é aconselhável, que na virada do ano, ela pule sete ondas do mar, que representam os sete dias da semana. Caso ela não esteja no litoral, pode acender sete incensos diferentes e mentalizar seus pedidos.