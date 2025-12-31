6 simpatias para fazer no dia 31 de dezembro

Atrair energias positivas para a virada do ano é algo que pode ajudar a alcançar metas e ter mais paz, amor, saúde e prosperidade em 2026. Parte das crenças populares, as simpatias (rituais para conseguir aquilo que se deseja) representam um sentimento de atração para boas vibrações e harmonia em momentos de preocupação ou necessidade de ver a vida de outra forma.

Por isso, com a ajuda da Bruxa Evani, ensinamos 6 simpatias para você fazer no dia 31 de dezembro e conquistar os seus desejos. Confira!

1. Simpatia para ter sorte no novo ano

Materiais

1 toalha branca

4 pratos

4 maçãs

4 notas de dinheiro

Modo de fazer

No dia 31 de dezembro, antes da meia-noite, sirva, sobre uma toalha branca nova, quatro pratos com maçãs: uma para você e uma para cada rei mago. Debaixo de cada um dos pratos de maçã, coloque uma nota de dinheiro de qualquer valor. Coma a sua maçã. No dia seguinte, dê uma nota (de qualquer valor) e uma das maçãs dos reis para uma criança.

Pegue a outra nota e as duas maçãs restantes e dê para um mendigo. Deposite uma terceira nota na caixa de doações de uma igreja e guarde a outra na sua carteira até o fim do ano. Depois, doe a quem precisar. A partir de 6 de janeiro, Dia de Reis, acontecerão mudanças em sua vida, e a sorte será sua aliada durante todo o ano.

2. Simpatia para acabar com a inveja

Materiais

2 espadas-de-São-Jorge

1 barbante

Modo de fazer

No dia 31 de dezembro, ao meio-dia, pegue duas espadas-de-são-jorge e faça uma cruz com elas, amarrando-as com barbante. Deixe onde ninguém pode ver até o outro dia. Depois, jogue no lixo, mandando embora a inveja.

3. Simpatia para atrair saúde

Materiais

3 rosas-brancas

1 vaso branco ou transparente novo

6 moedas

1 cebolinha

Água

Modo de fazer

No dia 31 de dezembro, pegue três rosas-brancas e coloque-as em um vaso. Acrescente água, cebolinha e seis moedas. Deixe a mistura agir por sete dias e, depois desse período, descarte a água em um jardim ou em um local com plantas.

Simpatia para a virada do ano ajuda a fortalecer a união entre o casal (Imagem: LL_studio | Shutterstock)

4. Simpatia para ter união no amor

Materiais

1 fita vermelha

Pétalas de rosas-vermelhas

Modo de fazer

Para quem já tem um amor, mas deseja fortalecer a relação, a dica é usar uma fita vermelha no cabelo na noite do Ano-Novo ou convidar seu parceiro para tomar um banho morno com muitas pétalas de rosas-vermelhas.

5. Simpatia para ganhar dinheiro

Materiais

6 moedas douradas

douradas 1 saleiro

1 açucareiro

Modo de fazer

Pegue 6 moedas douradas do mesmo valor, coloque 3 delas no fundo de um saleiro e 3 no fundo do açucareiro. Tempere a comida da ceia com o sal do saleiro que contém a moeda e a sobremesa com o açúcar do açucareiro do mesmo modo.

6. Simpatia para descarregar energias negativas

Materiais

Água

Folhas de arruda, alecrim, manjericão e hortelã

Modo de fazer

No dia 31 de dezembro, tome um banho para descarregar as energias negativas. Ferva a água em fogo médio e coloque as folhas de arruda, alecrim, manjericão e hortelã. Espere esfriar e jogue a água sobre a cabeça.