Termina às 16h desta quarta-feira (27), em Curitiba, a entrega do Cartão Comida Boa, uma benefício que libera R$ 50 para compras nos estabelecimentos cadastrados pela Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento. Lembrando que apenas curitibanos inscritos no CadÚnico poderão fazer a retirada do cartão com o valor.

Para saber se você tem direito ao benefício basta acessar este site e ter em mãos o número do CPF.

R$ 26 milhões no Paraná

No Estado já foram distribuídos 608.626 mil cartões. Até agora, segundo o governo, 541.412 já usaram o benefício, injetando R$ 26,4 milhões em compras de alimentos na economia. No começo deste mês, porém, famílias carentes do Paraná não tinham conseguido retirar o benefício.

