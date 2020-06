Carros que circulavam em mau estado de conservação por Curitiba foram recolhidos após uma ação da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), na última segunda-feira (22). Os veículos, um Chevette e uma Caravan, estavam sem placas, com tanques de combustíveis improvisados dentro dos veículos e com ‘gaiolas’ instaladas no teto, que eram utilizadas para armazenar materiais recicláveis. Os carros foram flagrados na Rua Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas, no bairro Pilarzinho.

O que mais impressionou neste dois flagras eram os tanques de combustíveis, que em ambos os carros era uma garra plástica de 10 litros, causando risco para os ocupantes, bem como para o trânsito em geral, conforme disse Wagnelson de Oliveira, diretor de fiscalização da Setran.

Caravan estava sem placas visíveis, além de outras irregularidades. Foto: Divulgação/SMCS.

A apreensão dos carros ocorre dias depois de a Setran recolher um Porsche avaliado em R$ 260 mil com R$ 17 mil em multas. Além disso, outro carro de luxo, com 300 cavalos de potência, foi para leilão.

Os veículos foram recolhidos para o pátio da Setran no bairro Portão, pois estavam sem placas visíveis e sem licenciamento pago. Tanto o Chevette quanto a Caravan poderão ser retirados do pátio apenas quando tiverem os débitos quitados, bem como as taxas relativas ao transporte e diárias.

Tanque de combustível era improvisado com uma garrafa pet nos dois carros. Foto: Divulgação/SMCS.