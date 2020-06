Nesta terça-feira (23) é a vez mais uma cidade da região metropolitana de Curitiba apertar as regras para tentar conter o avanço da covid-19. Com a publicação de um novo decreto municipal, Almirante Tamandaré reforça os cuidados. As novas regras são válidas por 14 dias e fazem parte do plano de ação conjunta das prefeituras da região metropolitana e de Curitiba para enfrentar a pandemia.

Segunda-feira (22), Pinhais já havia decretado decisões muito parecidas com as de Almirante Tamandaré. Basicamente, a diferença entre os dois municípios é que Pinhais adicionou a proibição de se soltar pipa entre as medidas. Reportagem da Tribuna de maio mostra que a simples brincadeira de soltar pipa virou motivo de preocupação na região metropolitana e na capital pelas aglomerações de pessoas, o que facilita a transmissão da covid-19.

Almirante Tamandaré vai restringir o funcionamento de diversas atividades não essenciais para reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, do vírus. Comércio em geral, academias, estabelecimentos esportivos e bares só podem atender de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, com fechamento nos finais de semana. Lanchonetes, restaurantes e pizzarias poderão funcionar todos os dias, das 10h às 21h.

Já as Igrejas e templos estão proibidas de realizar cultos nos fins de semana. Nos dias úteis, estão liberados por um tempo mais reduzido. Supermercados, mercados, mercearias e açougues poderão funcionar de segunda a sábado, das 10h às 21h, sendo proibidos de abrir aos domingos. Lojas de conveniência anexas apostos de combustíveis não poderão abrir sábados e domingos.

Não sofrem restrições de funcionamento postos de combustíveis, farmácias, drogarias e panificadoras de rua, que são serviços essenciais. Atendimentos de deliverys e drive thru não sofrerão restrições, podendo atuar livremente. Já a venda de bebidas alcoólicas está proibida das 22h às 6h em qualquer dia da semana, conforme recomendação do governo estadual. O objetivo é evitar acidentes de trânsito e mesmo brigas causadas por embriaguez, o que acaba sobrecarregando o atendimento hospitalar.

