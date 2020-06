Pinhais endureceu as regras de combate ao coronavírus com a publicação de um novo decreto municipal, de número 469/2020, nesta segunda-feira (22). As novas regras vão valer por 14 dias e fazem parte do plano de ação conjunta das prefeituras da região metropolitana e de Curitiba para enfrentar a pandemia.

Entre as medidas tomadas por Pinhais estão lei seca e toque de recolher de noite. Conforme já havia sido anunciado, haverá uma espécie de lockdown aos finais de semana, com apenas atividades essenciais podendo funcionar, como farmácias, padarias, postos de combustíveis, entre outros.

Um dos pontos que chama a atenção do novo decreto municipal é a proibição de se soltar pipas nestes 14 dias. Desde o início da pandemia, a simples brincadeira de soltar pipa tem gerado aglomerações em Curitiba e nas cidades vizinhas, gerando preocupação nas autoridades sanitárias, conforme mostrou reportagem da Tribuna.

Com o novo decreto, as fiscalizações por parte do município serão reforçada. Mas a prefeitura pede coloboração. “A Prefeitura de Pinhais ressalta que está fazendo sua parte, mas a responsabilidade é de cada um de nós. Precisamos agir juntos contra o Coronavírus”, pede a prefeitura em nota.

Abaixo, as medidas adotadas por Pinhais para conter o coronavírus a partir desta segunda:

Horário do comércio

De segunda a sexta-feira, serviços não essenciais poderão atender o público das 10h às 18h. Haverá lockdown aos domingos, nos dias 28 de junho e 5 de , quando só serviços essenciais poderão abrir. Entre os serviços essenciais estão postos de combustíveis, farmácias, hospitais, serviços assistenciais, atividades de segurança, transporte intermunicipal de passageiros, padarias e panificadoras, entre outros serviços de demanda essencial.

Academias

O documento também propõe novo horário para academias em Pinhais, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, observando as medidas sanitárias previstas no Decreto Municipal 393/2020.

Alimentação

Restaurantespodem atender de segunda a sábado , das 10h às 21h, sendo permitido fora deste horário apenas delivery e drive thru e retirada no balcão. O mesmo se aplica a lanchonetes, bares e congêneres, porém das 10h às 18h.

Igrejas

A abertura dos templos religiosos está permitida apenas para assistência religiosa individual ou atividades administrativas. Fica suspensa a realização de missas e cultos religiosos presenciais nos sábados (27/06 e 04/07) e domingos (28/06 e 05/07).

Bebida alcóolica

Fica proibida a venda de bebidas alcóolicas das 22h às 5h. Também será proibido o consumo de bebidas alcóolicas em vias públicas no mesmo horário.

Toque de recolher

Será proibido ficar na rua das 22h às 5h. Com exceção de quem comprovar que realmente precisa sair, como um caso de emergência, por exemplo. Fica ainda proibida a realização de festas e eventos, aglomerações de pessoas, ainda que em ambiente residenciais.

Proibição de pipas

Durante os 14 dias de vigência do novo decreto será proibido soltar pipas em Pinhais. Quem não seguir a determinação ou seu responsável legal, no caso de menor de idade, será penalizado civil e/ou criminalmente.

