Carros no estacionamento do Santa Mônica Clube de Campo foram alvos de vandalismo com a suástica no último sábado (8), em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O clube não confirma, mas cerca de 18 automóveis teriam tido as latarias riscadas com o símbolo do nazismo. Até por volta das 17h30 desta segunda-feira (10), nenhum boletim de ocorrência (B.O.) havia sido registrado na Polícia Civil. Nem pelo clube, nem pelos proprietários dos veículos.

Em nota, a diretoria do Santa Mônica lamenta o vandalismo. “Para apurar as informações, identificar e responsabilizar o(s) autor(es) dos fatos foi aberta uma sindicância interna envolvendo o departamento administrativo e a empresa de segurança que atende ao Clube”, afirma o clube em nota.

O estande de tiros do clube recebeu sábado disputa que reuniu mais de 100 atiradores. Até o momento, o Santa Mônica trata do caso como vandalismo apenas. “É importante esclarecer que o ato não está sendo atribuído a qualquer pessoa que estivesse participando dos eventos que se realizavam nas áreas próximas ao setor de tênis”, completa a nota.

Pela ausência de um B.O., a equipe policial da Delegacia de Alto Maracanã, que seria a responsável por abrir uma investigação, informou que nada será feito a respeito do caso enquanto não houver uma vítima formal da situação ocorrida no clube.