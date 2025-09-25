Carros apreendidos viram frota de operações do Gaeco no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Receita Federal doou 20 carros apreendidos ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MPPR). A entrega foi feita na quarta-feira (24/09) para uso da corporação em operações.

De acordo com a Receita Federal, os veículos foram apreendidos em ações de combate ao contrabando e descaminho, e foram destinados ao Gaeco após aplicação de pena de perdimento em processos que apuram infrações aduaneiras.

Os carros, segundo a Receita Federal, são modelos de passeio fabricados entre 2016 e 2021. Juntos, os veículos são avaliados em mais de R$ 1,2 milhão.

Para o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, a parceria com a Receita Federal amplia a capacidade de atuação do Gaeco e demonstra que “quando as instituições trabalham juntas, quem ganha é a sociedade”.

Cláudio Rubino Zuan Esteves, coordenador estadual do Gaeco, afirmou que os veículos darão melhores condições de deslocamento. “É um apoio fundamental que vem ao encontro de nossa diretriz de aprimoramento contínuo”, afirma.