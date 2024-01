Um caminhão atingiu e derrubou um muro de uma indústria em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no fim da manhã desta segunda-feira (29). O motorista informou para a Polícia Militar (PMPR) que o veículo ficou sem freios. Ninguém saiu ferido.

O veículo carregado de um contêiner estava pesando 30 toneladas quando bateu no muro. O condutor chegou a passar pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Uma equipe médica foi até o local para realizar o atendimento, mas logo retornou para a base.

Apesar da batida, o funcionamento da empresa seguiu normalmente pela manhã.

