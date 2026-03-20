Carnaval Rock entra para o calendário oficial de Curitiba

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O Carnaval Rock, que agita a cena musical curitibana durante os dias de folia, acaba de ganhar status oficial na capital paranaense. A programação roqueira foi integrada ao Calendário Oficial de Eventos de Curitiba por meio da lei municipal 16.671/2026, sancionada pelo prefeito Eduardo Pimentel em 10 de março.

A iniciativa partiu da vereadora Delegada Tathiana Guzella (União), que ressaltou a relevância cultural do evento para a cidade. Segundo ela, mais de 80 estabelecimentos noturnos mantiveram programação temática durante o Carnaval, movimentando um circuito que envolve centenas de artistas, técnicos e prestadores de serviços.

Com a oficialização, o Carnaval Rock ganha maior visibilidade e facilita a articulação com o poder público em questões de logística, autorizações e parcerias. A medida foi bem recebida por outros vereadores, que destacaram o papel do evento na ocupação democrática dos espaços públicos e no fortalecimento da economia criativa local.

A nova lei, proposta com apoio de artistas, produtores culturais e da comunidade, entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.