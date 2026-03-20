Cidade no Paraná recebe título de Capital da Batata Inglesa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cidade de Guarapuava, no coração do Paraná, acaba de receber um título que coroa sua vocação agrícola: Capital da Batata Inglesa. O projeto de lei 584/2025, de autoria da deputada estadual Cristina Silvestri (PP), foi aprovado pela Assembleia Legislativa do estado e agora aguarda a sanção para se tornar oficial.

A nova “coroa” de Guarapuava não é por acaso. O município vem liderando a produção de batata inglesa no Paraná há anos, com números que impressionam. Em 2021, por exemplo, a cidade foi responsável por quase um terço de toda a produção estadual – 28% para ser exato. E não foi um caso isolado: em 2023 e 2024, Guarapuava manteve sua posição no topo do ranking.

+ Leia mais Morre cantor gaúcho Ivan Taborda, rosto do Chá Coscarque

“Esse reconhecimento é mais do que merecido. É uma forma de valorizar o trabalho árduo dos nossos agricultores e mostrar a importância de Guarapuava para a economia paranaense”, destacou a deputada Cristina Silvestri, que plantou a semente desse projeto.

Mas o que esse título significa na prática? Além do orgulho local, a expectativa é que essa “coroação” traga frutos saborosos para a região. O turismo pode ganhar um novo tempero, com visitantes curiosos para conhecer a “terra da batata”. Novas oportunidades de negócios podem brotar, fortalecendo ainda mais a economia local.