Capotamento na BR-277 deixa duas mulheres feridas na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um capotamento na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), deixou duas mulheres feridas na tarde desta quarta-feira (26). O acidente aconteceu no km 73, na pista sentido Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) as duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital São José. Uma delas sofreu lesões graves no acidente.

A PRF não detalhou como o capotamento aconteceu e disse que a equipe está finalizando o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.