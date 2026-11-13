Canetas emagrecedoras e dinheiro de cofres: como agia grupo que roubava farmácias no Paraná

Sete pessoas foram presas nesta sexta-feira (13) suspeitas de participar de uma série de roubos a farmácias em Curitiba e na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o grupo agia com divisão de tarefas e utilizava armas de fogo para render funcionários e clientes. Durante os assaltos, as vítimas eram trancadas em banheiros e salas reservadas e também sofriam agressões.

As investigações apontaram que os criminosos buscavam dinheiro guardado nos cofres das farmácias e medicamentos de alto valor comercial, principalmente as chamadas canetas emagrecedoras, que seriam vendidas ilegalmente.

Os roubos foram registrados entre agosto e setembro deste ano e provocaram prejuízo estimado em R$ 200 mil, conforme a polícia. Oito pessoas foram identificadas como suspeitas de integrar o grupo.

Grupo tinha divisão de tarefas nos assaltos

De acordo com a investigação, os integrantes tinham funções diferentes durante os crimes. Parte deles rendia as vítimas e recolhia os produtos, enquanto outros ficavam responsáveis por vigiar a área externa, dirigir os veículos usados na fuga e transportar os objetos roubados.

A operação desta sexta-feira resultou no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Além das seis prisões, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi realizada em endereços ligados aos suspeitos em São José dos Pinhais e Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Durante as buscas, os policiais procuraram veículos usados nos assaltos, armas, roupas e celulares que possam ajudar nas investigações. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Os investigados são suspeitos de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Todos os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.