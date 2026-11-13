Grande Curitiba

Canetas emagrecedoras e dinheiro de cofres: como agia grupo que roubava farmácias no Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Valeska Macedo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 13/11/26 14h28
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Fotografia captada por câmara de segurança (circuito fechado de televisão) de um incidente de assalto ou confronto no interior de um estabelecimento comercial ou escritório. Em primeiro plano e à esquerda, um homem de pé aponta uma arma de fogo curta em direção à costa de um funcionário. O suspeito veste um casaco escuro com inscrições claras, calças claras, sapatilhas e um boné branco voltado para trás. A sua mão esquerda ergue-se ligeiramente enquanto segura a arma com a mão direita. No plano intermediário, o funcionário, de costas e vestindo uma blusa branca com detalhes escuros e calças escuras, inclina-se sobre um balcão de atendimento, aparentemente acedendo a uma gaveta ou equipamento sob coação. Uma cadeira de escritório preta encontra-se vazia logo atrás. À direita, o balcão exibe um teclado de computador, monitores e documentos organizados sobre a superfície. O espaço interior apresenta piso de cerâmica clara e paredes com sinalética e painéis informativos ao fundo.
Grupo causou prejuízo de R$ 200 mil na Grande Curitiba. Foto: PCPR.

Sete pessoas foram presas nesta sexta-feira (13) suspeitas de participar de uma série de roubos a farmácias em Curitiba e na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o grupo agia com divisão de tarefas e utilizava armas de fogo para render funcionários e clientes. Durante os assaltos, as vítimas eram trancadas em banheiros e salas reservadas e também sofriam agressões.

As investigações apontaram que os criminosos buscavam dinheiro guardado nos cofres das farmácias e medicamentos de alto valor comercial, principalmente as chamadas canetas emagrecedoras, que seriam vendidas ilegalmente.

Os roubos foram registrados entre agosto e setembro deste ano e provocaram prejuízo estimado em R$ 200 mil, conforme a polícia. Oito pessoas foram identificadas como suspeitas de integrar o grupo.

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Grupo tinha divisão de tarefas nos assaltos

De acordo com a investigação, os integrantes tinham funções diferentes durante os crimes. Parte deles rendia as vítimas e recolhia os produtos, enquanto outros ficavam responsáveis por vigiar a área externa, dirigir os veículos usados na fuga e transportar os objetos roubados.

A operação desta sexta-feira resultou no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Além das seis prisões, um dos investigados foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi realizada em endereços ligados aos suspeitos em São José dos Pinhais e Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Durante as buscas, os policiais procuraram veículos usados nos assaltos, armas, roupas e celulares que possam ajudar nas investigações. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Os investigados são suspeitos de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Todos os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

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