Canais de drenagem recebem limpeza para prevenção de alagamentos

Equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) estão realizando a limpeza do canal de drenagem que percorre diversas ruas do bairro Uberaba. O serviço acontece para garantir o bom funcionamento do sistema de escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos durante o período das chuvas de verão que se aproxima.

A primeira etapa das ações começou em 20 de outubro e vai até o fim de novembro, abrangendo cerca de 2 km de canais nas ruas Atilio Pioto, Benjamin Gelinski, Waldomiro Daldigan, Luiz Venâncio, Lourdes Erzinger Correia e Monalisa Stefani.

Nessa fase, as equipes fazem a retirada de sedimentos, lixo, galhos e vegetação acumulada nas margens e no leito dos canais. A limpeza devolve a capacidade de vazão da estrutura, permitindo que a água da chuva escoe com mais rapidez e segurança.

Linha férrea

A etapa seguinte está prevista para ocorrer até o início de janeiro, vai contemplar mais 3 km de limpeza e desassoreamento. Serão atendidos os canais localizados ao longo da linha férrea, das ruas Olindo Caetani, Guilherme Walter Lowry, Tanimatsu Hamasaki, Capitão Leônidas Marques, Vicente de Cristo e Maria Medeiros.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, o trabalho faz parte da rotina de manutenção preventiva executada em toda a cidade. “Esses serviços são fundamentais para manter a eficiência do sistema de drenagem e evitar problemas como alagamentos e erosões. Nossa prioridade é garantir que as estruturas estejam preparadas para o aumento do volume de chuvas”, destacou Jamur.

Margarete Martin Silva, engenheira fiscal do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop, reforça que a ação é contínua e estratégica.

“São vários canais incluídos nessa programação preventiva, o que contribui para um escoamento mais eficiente das águas e ajuda a evitar alagamentos no período crítico de chuvas intensas do primeiro trimestre do próximo ano”, explicou.

Para não alagar

A limpeza de canais e galerias integra o conjunto de ações permanentes da Prefeitura de Curitiba voltadas à preservação da infraestrutura urbana e à segurança da população. Os serviços são realizados em diferentes bairros, de forma preventiva, para reduzir o risco de enchentes causadas pelo grande volume de chuvas.

A Prefeitura reforça ainda o pedido para que a população não descarte lixo nos rios e canais. Essa atitude causa o entupimento das estruturas é uma das principais causas de alagamentos.

O descarte irregular é crime ambiental, e a população pode denunciar irregularidades pelo número 156. A Prefeitura oferece os Ecopontos, locais que recebem gratuitamente resíduos da construção civil (pequenas quantidades), móveis, eletrônicos, resíduos de podas e óleo de cozinha.



