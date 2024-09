Campanha destaca importância de se manter gatos em casa para a saúde da família

Em comemoração ao Dia do Médico-Veterinário, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR) anuncia o lançamento da campanha “Saúde Única: Gatos Bem Cuidados em Casa, Saúde para Todos!“. O evento ocorrerá na segunda-feira (9), às 18h30, na Universidade Federal do Paraná (Setor de Ciências Agrárias).

“A campanha tem como objetivo informar, conscientizar e orientar a sociedade sobre a importância da educação em saúde e bem-estar animal, guarda responsável e medicina veterinária preventiva, com foco especial no impacto da esporotricose nos gatos e nas pessoas”, destaca o presidente do CRMV-PR, Adolfo Y. Sasaki.

Para apoiar a conscientização sobre a esporotricose e promover práticas de guarda responsável, foram desenvolvidos materiais educativos, incluindo:

Cartazes e Flyers: Com informações sobre os benefícios de manter o gato dentro de casa e dicas para criar um ambiente feliz e saudável para o felino, os materiais foram desenvolvidos para serem expostos nos estabelecimentos médicos-veterinários a fim de alcançar a sociedade.

Guia digital para a Rotina Clínica: Voltado para médicos-veterinários, este guia contém informações sobre responsabilidades profissionais, transmissão e manifestações clínicas da esporotricose, diagnóstico em gatos, tratamentos e outros materiais de apoio.

Guia digital do Cliente: Explica aos responsáveis por gatos, as razões para manter o felino dentro de casa, as responsabilidades de cuidado com o animal, a importância de um ambiente seguro, visitas ao médico-veterinário, cuidados com o transporte, educação em saúde e prevenção de doenças em animais e humanos, incluindo a esporotricose.

No encontro de lançamento, ainda haverá palestras sobre temas atuais e relevantes, como o impacto da inteligência artificial na Medicina Veterinária e os principais pontos de atenção da Resolução CFMV 1275/19, especialmente voltados para os estabelecimentos médicos-veterinários.

Em setembro, Curitiba será palco de uma homenagem especial ao Dia do Médico-Veterinário, celebrado anualmente em 9 de setembro, com a iluminação de importantes espaços públicos na cor verde. Entre eles estão: Assembleia Legislativa do Paraná, Estufa do Jardim Botânico, Praça 29 de Março, Museu do Automóvel (Parque Barigui), Museu Municipal de Arte, Palácio Rio Branco (Câmara Municipal de Curitiba), entre outros.

As inscrições para o evento “Saúde Única: Gatos Bem Cuidados em Casa, Saúde para Todos!” podem ser feitas neste link! O evento será realizado no Auditório da Direção na Universidade Federal do Paraná (Setor de Ciências Agrárias) R. dos Funcionários, 1540 – Juvevê. Estacionamento gratuito.

