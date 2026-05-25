Caminhões farão coleta de entulhos durante mutirão contra dengue em Curitiba

A Regional Cajuru receberá o Mutirão Curitiba sem Mosquito na segunda e terça-feira, dias 25 e 26 de maio, com ações em 25 quarteirões no entorno da Unidade de Saúde Lotiguaçu, localizada na Rua Eunice Betini Bartoszeck, 1287, no bairro Uberaba. Caminhões vão passar pelo bairro recolhendo entulhos que os moradores colocarem para fora de seus portões.

Agentes de saúde orientarão moradores sobre prevenção da dengue e descarte correto de entulhos, que serão recolhidos na quarta-feira, dia 27 de maio, por caminhões da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Para o recolhimento, os moradores devem colocar os entulhos para fora do imóvel na data da passagem dos caminhões. Resíduos de porte menor devem ser embalados ou ensacados antes do descarte. Serão coletados objetos inservíveis como:

móveis,

eletrodomésticos

entulhos

materiais recicláveis como garrafas, plásticos, ferros e metais, pneus (até dois por residência),

resíduos orgânicos e restos vegetais embalados (até 1 metro cúbico por residência).

Não serão recolhidos materiais com peso ou volume elevado como resíduos de construção civil (caliça), resíduos orgânicos e restos vegetais não embalados, resíduos tóxicos e perigosos como lâmpadas, medicamentos, pilhas e tintas, veículos de transporte e pneus em maior quantidade. Esta é a segunda vez no mês que a Regional Cajuru recebe o mutirão.