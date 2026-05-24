Morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como suspeita

O fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto em sua casa, na rua da Mooca, na zona Leste da capital paulista.

O fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, com apenas 22 anos, foi encontrado morto em sua residência, localizada na rua da Mooca, na zona Leste de São Paulo.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso registrado no último sábado (23) foi encaminhado ao 42º Departamento de Polícia como morte suspeita.

A SSP informou em nota oficial que a vítima foi localizada caída no chão da cozinha por um amigo. Segundo o comunicado, não foram encontrados sinais aparentes de violência no local onde Gabriel Ganley foi encontrado.

A Integralmedica, empresa de suplementos que patrocinava o fisiculturista, manifestou pesar pelo acontecimento através de nota de lamento.

“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade.”

Gabriel Ganley: motivo da morte foi alvo de abertura de investigação

A morte do fisiculturista Gabriel Ganley segue sob investigação policial para esclarecimento das circunstâncias que levaram ao falecimento do jovem atleta. As autoridades devem aguardar os laudos periciais para determinar a causa da morte e concluir o inquérito policial sobre o caso.



