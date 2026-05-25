Furto de cabos deixa bairro de Curitiba sem sinaleiros: trânsito hoje está um caos

Em nota, a prefeitura de Curitiba informou que equipes técnicas estão fazendo manutenção nos semáforos e e agentes estão organizando o transito nos cruzamentos.

Obras no trânsito de Curitiba

Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão (Pinheirinho): Início de bloqueio parcial hoje, no trecho compreendido entre as ruas João Lemos dos Santos e Aracari. Os trabalhos ocorrem das 8h30 às 17h para a implantação de novas galerias pluviais. A previsão é de que a intervenção se estenda até agosto. Impacto: Estreitamento de pista e lentidão local no horário comercial.

Liberações de Tráfego Rua Ébano Pereira e entorno da Rua XV de Novembro (Centro): O tráfego nas imediações destas vias centrais volta à normalidade a partir de hoje, após o término das interdições temporárias que foram montadas para os eventos realizados no fim de semana. Impacto: Fluidez recuperada para veículos nas ligações internas da área central.

Tarumã

O trânsito segue complicado no Complexo Tarumã, sentido Atuba. Motoristas enfrentam afunilamento de faixas, o que gera grande congestionamento em horários de pico.

Xaxim: A interdição atual viabiliza a construção de duas novas trincheiras sob a Linha Verde. No futuro, a circulação entre os bairros Xaxim, Novo Mundo e Capão Raso passará a funcionar em sistema de binários estruturais.

Futura configuração dos binários: O tráfego será direcionado em sentido único pelas ruas Omar Raymundo Picheth e Marechal Althayr Roszanniy; o sentido oposto será absorvido pelas ruas Barão do Santo Ângelo e Ipiranga. A intervenção completa projeta capacidade para absorver 2,5 mil veículos por hora em cada sentido, além de prever a requalificação de 17 ruas no entorno com nova pavimentação e sinalização.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.