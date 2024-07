Um caminhão carregado com açúcar tombou na manhã desta terça-feira (23) na BR-116, sentido São Paulo. A ocorrência é no Contorno Leste e a previsão de liberação total da via está marcada para perto das 10h. Ninguém saiu ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta com 9 eixos teve a carga derramada apenas do último veículo. O trânsito fui por uma faixa marginal com a orientação de agentes aos outros motoristas.

A PRF informa também que está aguardando a chegada de uma máquina para esvaziar o veículo para que seja possível a remoção do caminhão e liberação da via.

