Um caminhão carregado de pallets tombou e bloqueou o trânsito no bairro Lamenha Grande, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta sexta-feira (02).

O acidente aconteceu na Rua Rio Paraná – uma via que possui uma subida considerável, e interrompeu a passagem dos outros veículos. De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), acionada para verificar a ocorrência, o motorista fugiu após o tombamento e abandonou o próprio veículo.

Problema é frequente

De acordo com o relato de vizinhos, o caminhão não aguentou finalizar a subida e, por isso, tombou. Eles afirmam que esse mesmo problema já aconteceu com outros dois caminhões que tentaram passar pela Rua Rio Paraná.

A PMPR pediu o apoio do Corpo de Bombeiros pois houve derramamento de óleo na pista. Por conta do bloqueio da via, uma fila de carros se formou no local.

Apesar da polícia ter relatado que o condutor havia fugido, em contato com a reportagem da Tribuna, a família do motorista afirmou que ele saiu do local do acidente para encontrar a esposa e procurar ajuda médica. Segundo os familiares, logo depois o filho e o genro do homem foram até o local do acidente e arcaram com os prejuízos.

Foto: Colaboração/Leitor.

