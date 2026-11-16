Caminhão com 57 mil litros de biodiesel tomba na BR-277 e motorista é preso; rodovia bloqueada

O tombamento de um caminhão carregado com aproximadamente 57 mil litros de biodiesel provocou o bloqueio total da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu na noite de domingo (15), por volta das 19h20, no quilômetro 55, e interrompeu o tráfego nos dois sentidos da rodovia, que liga Curitiba ao Litoral do Paraná. O motorista, de 46 anos, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era composto por um caminhão-trator e dois semirreboques. Com o tombamento, parte do biodiesel transportado vazou e o caminhão ficou parcialmente sobre a pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar os riscos provocados pelo derramamento do combustível. Diante da possibilidade de explosão, foi determinada a interdição completa da rodovia até que a carga pudesse ser transferida para outro veículo, procedimento conhecido como transbordo.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais rodoviários federais identificaram sinais de embriaguez no condutor, como odor de álcool, fala arrastada e olhos avermelhados. O motorista admitiu ter consumido cerveja antes de dirigir. O teste do bafômetro, realizado às 20h34, apontou 0,96 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice que caracteriza crime de trânsito.

Apesar da gravidade do acidente, o caminhoneiro não sofreu ferimentos. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais.

O tombamento mobilizou equipes de emergência devido ao risco associado ao vazamento do biodiesel B100, combustível transportado pelo veículo. A liberação da BR-277 depende das condições de segurança e da conclusão dos procedimentos necessários para a retirada da carga e do caminhão.

Até as informações disponíveis, não havia confirmação do horário de liberação total da rodovia.