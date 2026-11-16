Novo biossensor é capaz de detectar câncer com uma gota de sangue e anos antes de qualquer sintoma

Uma startup brasileira desenvolveu um biossensor eletroquímico capaz de detectar biomarcadores tumorais no sangue até dez anos antes de o câncer se tornar visível em exames de imagem convencionais. A tecnologia, criada pelos pesquisadores Daniela Fernandes e Cristiano Jayme, cofundadores da Diasci, combina biópsia líquida com nanotecnologia e funciona de forma semelhante aos glicosímetros portáteis usados por diabéticos.

O sistema foi desenvolvido com apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) da FAPESP, em parceria com o Sebrae Startups. Uma gota de sangue é colocada sobre um eletrodo impresso que contém elementos de reconhecimento biológico capazes de se ligar seletivamente a biomarcadores de tumores de pâncreas, cérebro e pulmão. Quando o marcador entra em contato com a superfície sensível, ocorre uma reação química que emite um sinal elétrico mensurável.

A tecnologia ainda está em estágio pré-clínico e precisa passar por rigorosos testes de aprovação clínica para demonstrar sua eficácia. Os desenvolvedores estimam que o custo final do teste seja de US$ 40 a US$ 50, valor significativamente inferior aos R$ 3,5 mil cobrados em média por uma tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) na rede privada. O valor pago pelo SUS é de R$ 2.107,22, o que restringe a oferta na rede pública.

Estudos de genômica tumoral e biópsia líquida indicam que biomarcadores podem circular na corrente sanguínea de cinco a dez anos antes que a lesão se torne visível em exames de imagem convencionais. Segundo Jayme, um paciente com estadiamento mais baixo da doença custa de quatro a cinco vezes menos quando a detecção ocorre no início em vez de em estágio avançado.

O biossensor não substitui a biópsia tradicional, que continua sendo o padrão-ouro no diagnóstico oncológico. A proposta é alertar quando o tumor ainda está em estágio inicial e encaminhar o paciente de maneira mais rápida para investigação. O dispositivo pode ser utilizado em unidades básicas de saúde e em regiões afastadas das metrópoles, democratizando o acesso ao rastreamento oncológico.

Além do diagnóstico inicial, a tecnologia pode ser usada no monitoramento de pacientes em tratamento com medicamentos-alvo. Exames recorrentes podem indicar se a medicação está sendo efetiva. A startup, incubada no Supera Parque de Inovação e Tecnologia em Ribeirão Preto, integra edital-piloto da Anvisa para dispositivos médicos inovadores e formalizou cooperação científica com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).

A expectativa dos fundadores é concluir os testes até meados de 2027 para chegar ao mercado em até dois anos após a aprovação regulatória. Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde revelam que há cerca de 120 aparelhos de PET-CT em todo o país, concentrados nas grandes capitais das regiões Sul e Sudeste, deixando mais de 110 milhões de brasileiros sem acesso local à tecnologia.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam que o Brasil registra cerca de 704 mil novos casos de câncer a cada ano. Cerca de 2% dos diagnósticos e 4% das mortes no país são por câncer de pâncreas, que apresenta taxa de sobrevivência reduzida vinculada ao diagnóstico tardio. A Organização Mundial da Saúde destaca que a detecção em estágios iniciais eleva os índices de cura e diminui o impacto financeiro sobre os sistemas de saúde.