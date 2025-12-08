Câmeras flagram pichadores em ação no centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na madrugada de sábado (6/12), câmeras de segurança da Muralha Digital registraram dois indivíduos pichando um estabelecimento comercial na Praça do Redentor, bairro São Francisco, em Curitiba. A Guarda Municipal foi acionada e localizou os suspeitos nas proximidades do local.

Com base nas características repassadas pelo Centro de Operações, as equipes encontraram um dos suspeitos dentro de um bar próximo, com mãos e roupas sujas de tinta semelhante à usada na pichação. O outro indivíduo estava do lado de fora do estabelecimento.

Durante a abordagem, os guardas realizaram revista pessoal nos dois suspeitos, mas não encontraram objetos ilícitos. Próximo ao comércio pichado, foi localizado um rolo de pintura adaptado com bambu, ainda com tinta fresca, supostamente utilizado na ação.

Um dos suspeitos estava acompanhado de seu filho de 9 anos. O Conselho Tutelar foi acionado e providenciou o encaminhamento da criança para a residência da avó. Diante do flagrante registrado pelas câmeras e das evidências no local, os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.