PM do Paraná prende 294 pessoas em operação natalina de segurança

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou 294 prisões desde o início da operação de reforço de segurança para o período natalino, que começou em 24 de novembro e segue até a véspera de Natal. A ação intensificou o policiamento em áreas comerciais, feiras, ruas movimentadas e locais de eventos de fim de ano em todo o estado.

Desde o começo da operação, 10,4 mil policiais militares foram mobilizados nas ruas. As equipes atuam em diversas modalidades, incluindo patrulhamento motorizado, a pé, módulos móveis e policiamento montado. Até o momento, 16,5 mil pessoas e 7,5 mil veículos foram abordados.

As ações resultaram no cumprimento de 64 mandados judiciais e na apreensão de 16 armas de fogo e 348 munições. Além disso, foram apreendidas 7,5 toneladas de maconha, 1,1 quilo de cocaína, e porções de crack e haxixe, demonstrando o impacto do trabalho preventivo e repressivo nas principais rotas de tráfico.

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) intensificou o policiamento aéreo, realizando sobrevoos constantes em regiões de comércio popular e locais com grande concentração de pessoas. Essa estratégia auxilia as equipes em solo na identificação de situações suspeitas e no apoio a ocorrências complexas.

A inteligência da PMPR acompanha diariamente as operações, atualizando análises de risco, identificando pontos sensíveis e orientando ajustes estratégicos no emprego do efetivo. O reforço na segurança continuará até 24 de dezembro, visando proporcionar um ambiente mais seguro para comerciantes, consumidores e turistas durante as festividades de fim de ano.