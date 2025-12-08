Suspeito de envolvimento em acidente gravíssimo que matou jovem em Curitiba é alvo da Polícia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu nesta segunda-feira (8) um mandado de busca e apreensão contra um homem investigado por envolvimento em um sinistro de trânsito ocorrido no dia 8 de novembro deste ano, na rua XV de Novembro, no bairro Alto da XV, em Curitiba. Izabelle Tremarin, de 19 anos, morreu após os graves ferimentos causados pela colisão.

O fato envolveu um Jeep Renegade e um Fiat Siena. Após a colisão, o Jeep atingiu um poste de energia elétrica e capotou. Em razão do impacto, a jovem Izabelle, que estava no Jeep, foi ejetada do veículo e morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.

Segundo o delegado da PCPR Edgar Santana, durante as investigações, foi constatado que o investigado havia consumido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Diante das circunstâncias, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi indeferido pelo Poder Judiciário, que aplicou medidas cautelares diversas da prisão, entre elas restrições judiciais e monitoração eletrônica.

“Na data de hoje, a PCPR também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado, com o fim de coletar elementos que auxiliem nas investigações”, explica.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉