Câmeras da Muralha Digital flagram dupla pichando ponto turístico de Curitiba

Durante a madrugada de domingo (09), a Guarda Municipal de Curitiba (GM) pegou uma dupla em flagrante pichando as escadarias das Arcadas do São Francisco, ponto turístico da cidade. O crime foi captado pelas câmeras da Muralha Digital. Um homem de 20 anos e um adolescente de 17 anos foram flagrados pichando as escadarias, por volta das 4h da madrugada.

Uma equipe em patrulhamento foi acionada e localizou os suspeitos na Rua Kellers. Com eles, foram encontradas duas latas de tinta spray. O adolescente foi encaminhado à Delegacia do Adolescente, enquanto o homem foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Uma segunda ocorrência envolvendo crime de pichação foi registrada por volta das 9h40 de domingo. Dessa vez, no bairro Sítio Cercado. Após uma denúncia feita pelo telefone 153 da GM informando sobre a pichação de uma sorveteria no bairro, as equipes localizaram um homem de 30 anos na região.

Com ele foram encontradas duas latas de tinta spray. O homem confessou a pichação e já tinha passagem na polícia pelo mesmo crime. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Multa por pichação em Curitiba

Além do encaminhamento à autoridade policial, o crime pode resultar em multa. A lei municipal nº 15.089/2017 prevê multa de R$ 5.517,48 para pichação em patrimônio particular e de R$ 11.034,95 quando o crime é contra patrimônio público. Em caso de reincidência, a multa é dobrada.

Como denunciar o crime

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) intensificou o combate à pichação com o monitoramento das câmeras da Muralha Digital e o reforço no patrulhamento preventivo. Para contribuir com a prevenção desse tipo de crime, o cidadão pode denunciar pelo telefone de emergência 153, que funciona 24 horas por dia.

Se possível, a população deve registrar fotos do local, além de imagens de veículos e pessoas suspeitas, para auxiliar na identificação dos criminosos.