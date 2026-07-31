Câmara Municipal terá novo vereador; veja quem é o estreante

Matteus Henrique (PT) é o mais novo vereador de Curitiba. Ele assume a cadeira na Câmara Municipal na primeira semana de agosto, após decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que reconheceu fraude na cota de gênero da chapa do Partido da Mulher Brasileira (PMB), resultando na saída do vereador Bruno Secco. Dalton Borba (Solidariedade) também assume uma vaga no lugar de Toninho da Farmácia (PSD).

Para marcar a chegada à Casa, Matteus organiza uma posse popular neste sábado (1º), a partir das 15h, nas Escadarias das Ruínas São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba. O evento terá intervenções culturais voltadas à valorização da diversidade e da cultura afroparanaense.

Segundo o vereador, a escolha por um ato aberto ao público reflete o formato da própria campanha eleitoral. “A posse popular representa muito do que foi o nosso processo de construção política e simboliza uma vitória que não é uma vitória minha individualmente, mas de um conjunto de pessoas que pensou essa candidatura, que defendeu essa candidatura, que fez campanha por ela”, afirma à Tribuna do Paraná.

Matteus também associa o formato da posse a uma crítica ao momento vivido pela Câmara Municipal nos últimos meses, marcado por investigações envolvendo suposto esquema de rachadinha. “A Câmara infelizmente se afastou muito das pessoas. Só aparece com noticiário negativo, só aparece para falar sobre rachadinha, sobre escândalos de corrupção. Construir uma posse popular também é aproximar a Câmara de Vereadores das pessoas”, disse.

Sobre a decisão judicial que abriu caminho para sua posse, o vereador avalia como positivo o rigor da Justiça Eleitoral no cumprimento das cotas de gênero e, a partir de 2026, também de candidaturas negras.

“A gente sabia que infelizmente muitos partidos fraudavam essas cotas de gênero em todo o país. É só com essas medidas drásticas que as direções partidárias vão começar a respeitar a quantidade de mulheres dentro das chapas”, avalia, citando como exemplo o histórico recente de Curitiba, que elegeu nomes como Carol da Costura, Renato Freitas e Ana Júlia nos últimos pleitos.

Entre as pautas prioritárias do mandato, Matteus cita o debate sobre o Plano Diretor da cidade e o edital do transporte público, ambos previstos para tramitar na Câmara já em agosto. “É super importante que a gente consiga fazer um debate aprofundado sobre o Plano Diretor da cidade, porque, na prática, ele vai dar a linha do desenvolvimento de Curitiba pela próxima década”, afirma.

O vereador também cita temas como a discussão sobre o fundo de previdência dos servidores municipais, políticas para a população negra, mulheres, comunidade LGBT e juventude como frentes de atuação já no início do mandato.