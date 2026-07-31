O que fazer em Curitiba hoje? Edson & Hudson celebram 30 anos de carreira e muito mais

A agenda cultural de Curitiba nesta sexta-feira (31) traz um dos maiores nomes do sertanejo nacional. A dupla Edson & Hudson sobe ao palco do Guairão celebrando três décadas de carreira. Além do show comemorativo, o dia na capital reúne festivais gastronômicos de inverno, atrações gratuitas de teatro, comédia stand-up e festas noturnas.
Grandes Shows e Música ao Vivo
- Edson & Hudson (30 Anos de Carreira)
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 21h15
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Amintas de Barros, 70, Centro
- Compra de ingressos: Na bilheteria ou canais oficiais do teatro (a partir de R$ 240,00 a inteira no 2º balcão até R$ 660,00 a inteira na plateia A, com descontos para parceiros cadastrados) ou neste site oficial.
- Mr Gomes Acústico
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 19h00
- Local: Old Car Brewpub – Rua Antônio Lago, 216, Boa Vista
- Compra de ingressos: No local do evento.
Festivais de Inverno e Gastronomia
- Festival Cultural de Inverno Bodebrown
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: Abertura e esquenta a partir das 17h00
- Local: Mundo Bodebrown – Rua Carlos de Laet, 1015, Hauer
- Atrações: Discotecagem com a Confraria do Vinil (com espaço para levar o próprio disco para tocar), tributo ao Pink Floyd, lançamentos de cervejas de inverno e opções gastronômicas.
- Festival Erva Mate e Café
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: Programação ao longo do dia
- Local: Diversos estabelecimentos participantes em Curitiba
- Atrações: Início da semana gastronômica dedicada a harmonizações com erva-mate e café.
- 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026 (último dia)
- Horário: Almoço e jantar (conforme o restaurante)
- Local: Restaurantes parceiros pela cidade
- Atrações: Cardápios exclusivos para a temporada fria.
Teatro e Espetáculos
- Fidelio
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 20h00
- Local: Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655, São Francisco
- Compra de ingressos: Entrada gratuita (peça com 1 hora de duração; classificação indicativa: 14 anos).
- Na Casa da Rosa (Infantil)
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Sesi CIC – Rua Senador Accioly Filho, 298, Cidade Industrial
- Compra de ingressos: Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (apresentação com 35 minutos de duração; classificação livre).
- Bartira, a borboleta distraída (Infantil)
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: Consultar programação vespertina no local
- Local: Teatro Sesc da Esquina – Rua Visconde de Rio Branco, 969, Centro
- Compra de ingressos: Entrada gratuita.
Eventos Noturnos, Comédia e Baladas
- Breakdown Metal Fest III
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 20h00
- Local: Belvedere – Rua Inácio Lustosa, 496, São Francisco
- Atrações: Bandas autorais de death metal (como The Last Sun), cover de Deftones e tributo a Marilyn Manson.
- Silver Panda no Meio
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 22h00
- Local: Meio – Avenida Iguaçu, 2304, Rebouças
- Atrações: Apresentação da dupla internacional de música eletrônica Silver Panda (Leo Barcellos e Shlomi Berg) em comemoração ao aniversário de 1 ano da Dusk.
- Only Yard convida Turin
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 20h00
- Local: Yard – Alameda Presidente Taunay, 435, Batel
- Atrações: Funk antigo (2015-2019) e pop dos anos 2000 com Turin, Anaum e Brancagli.
- Stand Up Comedy Surpresa
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: 22h30
- Local: Gaslight Comedy Club – Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5, Alto da Rua XV
- Atrações: Elenco surpresa de comediantes.
Exposições e Moda
- Boqueirão Fashion 2026
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Horário: Programação comercial diária
- Local: Regional Boqueirão
- Atrações: Edição de 10 anos celebrando a cadeia têxtil e designers locais.
- Exposição “A Cara da Capa”
- Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Local: Espaços integrados da prefeitura / Festival da Palavra
- Atrações: Trabalhos artísticos de designers paranaenses