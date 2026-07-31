O que fazer em Curitiba hoje? Edson & Hudson celebram 30 anos de carreira e muito mais

A agenda cultural de Curitiba nesta sexta-feira (31) traz um dos maiores nomes do sertanejo nacional. A dupla Edson & Hudson sobe ao palco do Guairão celebrando três décadas de carreira. Além do show comemorativo, o dia na capital reúne festivais gastronômicos de inverno, atrações gratuitas de teatro, comédia stand-up e festas noturnas.

Grandes Shows e Música ao Vivo

Edson & Hudson (30 Anos de Carreira) Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 21h15 Local : Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Amintas de Barros, 70, Centro Compra de ingressos : Na bilheteria ou canais oficiais do teatro (a partir de R$ 240,00 a inteira no 2º balcão até R$ 660,00 a inteira na plateia A, com descontos para parceiros cadastrados) ou neste site oficial.

Mr Gomes Acústico Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 19h00 Local : Old Car Brewpub – Rua Antônio Lago, 216, Boa Vista Compra de ingressos : No local do evento.



Festivais de Inverno e Gastronomia

Festival Cultural de Inverno Bodebrown Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : Abertura e esquenta a partir das 17h00 Local : Mundo Bodebrown – Rua Carlos de Laet, 1015, Hauer Atrações : Discotecagem com a Confraria do Vinil (com espaço para levar o próprio disco para tocar), tributo ao Pink Floyd, lançamentos de cervejas de inverno e opções gastronômicas.

Festival Erva Mate e Café Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : Programação ao longo do dia Local : Diversos estabelecimentos participantes em Curitiba Atrações : Início da semana gastronômica dedicada a harmonizações com erva-mate e café.

1º Festival Sabores do Inverno Curitiba Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 (último dia) Horário : Almoço e jantar (conforme o restaurante) Local : Restaurantes parceiros pela cidade Atrações : Cardápios exclusivos para a temporada fria.



Teatro e Espetáculos

Fidelio Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 20h00 Local : Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655, São Francisco Compra de ingressos : Entrada gratuita (peça com 1 hora de duração; classificação indicativa: 14 anos).

Na Casa da Rosa (Infantil) Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 19h30 Local : Teatro Sesi CIC – Rua Senador Accioly Filho, 298, Cidade Industrial Compra de ingressos : Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (apresentação com 35 minutos de duração; classificação livre).

Bartira, a borboleta distraída (Infantil) Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : Consultar programação vespertina no local Local : Teatro Sesc da Esquina – Rua Visconde de Rio Branco, 969, Centro Compra de ingressos : Entrada gratuita.



Eventos Noturnos, Comédia e Baladas

Breakdown Metal Fest III Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 20h00 Local : Belvedere – Rua Inácio Lustosa, 496, São Francisco Atrações : Bandas autorais de death metal (como The Last Sun), cover de Deftones e tributo a Marilyn Manson.

Silver Panda no Meio Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 22h00 Local : Meio – Avenida Iguaçu, 2304, Rebouças Atrações : Apresentação da dupla internacional de música eletrônica Silver Panda (Leo Barcellos e Shlomi Berg) em comemoração ao aniversário de 1 ano da Dusk.

Only Yard convida Turin Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 20h00 Local : Yard – Alameda Presidente Taunay, 435, Batel Atrações : Funk antigo (2015-2019) e pop dos anos 2000 com Turin, Anaum e Brancagli.

Stand Up Comedy Surpresa Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : 22h30 Local : Gaslight Comedy Club – Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5, Alto da Rua XV Atrações : Elenco surpresa de comediantes.



Exposições e Moda

Boqueirão Fashion 2026 Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Horário : Programação comercial diária Local : Regional Boqueirão Atrações : Edição de 10 anos celebrando a cadeia têxtil e designers locais.

Exposição “A Cara da Capa” Data : Sexta-feira, 31 de julho de 2026 Local : Espaços integrados da prefeitura / Festival da Palavra Atrações : Trabalhos artísticos de designers paranaenses

