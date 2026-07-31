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O que fazer em Curitiba hoje? Edson & Hudson celebram 30 anos de carreira e muito mais

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 31/07/26 11h32
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Imagem mostra a dupla sertaneja Edson e Hudson em um sítio. Eles estão sentados em um banco com um cavalo ao fundo. Um dos integrandes da dupla tem cabelo comprido, óculos e segura um violão. O outro está com um chapeu preto.
Dupla Edson & Hudson fazem um show especial em Curitiba nesta sexta-feira. Foto: Reprodução/Globo/ Beatriz Damy

A agenda cultural de Curitiba nesta sexta-feira (31) traz um dos maiores nomes do sertanejo nacional. A dupla Edson & Hudson sobe ao palco do Guairão celebrando três décadas de carreira. Além do show comemorativo, o dia na capital reúne festivais gastronômicos de inverno, atrações gratuitas de teatro, comédia stand-up e festas noturnas.

Grandes Shows e Música ao Vivo

  • Edson & Hudson (30 Anos de Carreira)
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 21h15
    • Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Amintas de Barros, 70, Centro
    • Compra de ingressos: Na bilheteria ou canais oficiais do teatro (a partir de R$ 240,00 a inteira no 2º balcão até R$ 660,00 a inteira na plateia A, com descontos para parceiros cadastrados) ou neste site oficial.
  • Mr Gomes Acústico
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 19h00
    • Local: Old Car Brewpub – Rua Antônio Lago, 216, Boa Vista
    • Compra de ingressos: No local do evento.

Festivais de Inverno e Gastronomia

  • Festival Cultural de Inverno Bodebrown
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: Abertura e esquenta a partir das 17h00
    • Local: Mundo Bodebrown – Rua Carlos de Laet, 1015, Hauer
    • Atrações: Discotecagem com a Confraria do Vinil (com espaço para levar o próprio disco para tocar), tributo ao Pink Floyd, lançamentos de cervejas de inverno e opções gastronômicas.
  • Festival Erva Mate e Café
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: Programação ao longo do dia
    • Local: Diversos estabelecimentos participantes em Curitiba
    • Atrações: Início da semana gastronômica dedicada a harmonizações com erva-mate e café.
  • 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026 (último dia)
    • Horário: Almoço e jantar (conforme o restaurante)
    • Local: Restaurantes parceiros pela cidade
    • Atrações: Cardápios exclusivos para a temporada fria.

Teatro e Espetáculos

  • Fidelio
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 20h00
    • Local: Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655, São Francisco
    • Compra de ingressos: Entrada gratuita (peça com 1 hora de duração; classificação indicativa: 14 anos).
  • Na Casa da Rosa (Infantil)
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 19h30
    • Local: Teatro Sesi CIC – Rua Senador Accioly Filho, 298, Cidade Industrial
    • Compra de ingressos: Ingresso solidário mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (apresentação com 35 minutos de duração; classificação livre).
  • Bartira, a borboleta distraída (Infantil)
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: Consultar programação vespertina no local
    • Local: Teatro Sesc da Esquina – Rua Visconde de Rio Branco, 969, Centro
    • Compra de ingressos: Entrada gratuita.

Eventos Noturnos, Comédia e Baladas

  • Breakdown Metal Fest III
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 20h00
    • Local: Belvedere – Rua Inácio Lustosa, 496, São Francisco
    • Atrações: Bandas autorais de death metal (como The Last Sun), cover de Deftones e tributo a Marilyn Manson.
  • Silver Panda no Meio
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 22h00
    • Local: Meio – Avenida Iguaçu, 2304, Rebouças
    • Atrações: Apresentação da dupla internacional de música eletrônica Silver Panda (Leo Barcellos e Shlomi Berg) em comemoração ao aniversário de 1 ano da Dusk.
  • Only Yard convida Turin
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 20h00
    • Local: Yard – Alameda Presidente Taunay, 435, Batel
    • Atrações: Funk antigo (2015-2019) e pop dos anos 2000 com Turin, Anaum e Brancagli.
  • Stand Up Comedy Surpresa
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: 22h30
    • Local: Gaslight Comedy Club – Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5, Alto da Rua XV
    • Atrações: Elenco surpresa de comediantes.

Exposições e Moda

  • Boqueirão Fashion 2026
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Horário: Programação comercial diária
    • Local: Regional Boqueirão
    • Atrações: Edição de 10 anos celebrando a cadeia têxtil e designers locais.
  • Exposição “A Cara da Capa”
    • Data: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
    • Local: Espaços integrados da prefeitura / Festival da Palavra
    • Atrações: Trabalhos artísticos de designers paranaenses
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