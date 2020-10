O tempo deve continuar estável em Curitiba e região nesta quarta-feira (28). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão vale para praticamente todo o Paraná, por causa de um ar mais seco que predomina sobre o estado, após a passagem de uma frente fria. O dia também esquenta na capital. A previsão é de temperaturas máximas próximas dos 30º C. No Litoral também esquenta.

publicidade

+Leia mais! Moradores do Alto da XV ainda calculam prejuízos após chuva forte e alagamento de sábado; Assista!

Em Curitiba, segundo o Simepar, o sol deve aparecer ainda pela manhã. Mesmo assim, a capital amanhece um pouco mais fria para, depois, recebe o calor da tarde. A variação térmica deve ficar entre 14º C e 30º C. De acordo com a meteorologia, a grande amplitude térmica é comum na Primavera.

Ainda de acordo com o Simepar, as demais regiões do Paraná devem permanecer com o tempo estável ao longo da quarta-feira. Apenas no período da noite há condição para chuvas perto da fronteira com o Paraguai e divisa com o Mato Grosso do Sul.

+Viu essa? Mato ‘ganha’ sinalização em Pinhais e morador ironiza “deve ser para agradar turista”

Litoral

publicidade

Nas praias do Paraná, o calor nesta quarta deve se manter parecido com o registrado na quinta-feira. O sol aparece já pela manhã e não há previsão de chuva. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná as temperaturas devem variar entre 19º C e 30º C.

+Leia também! Viu o preço do novo Iphone? Veja o que você pode comprar com essa dinheirama toda