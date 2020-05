Onze agências da Caixa Econômica Federal em Curitiba e região metropolitana, estarão abertas neste sábado (9) para atendimento exclusivo de informações e saques do auxílio emergencial de R$ 600 a pessoas sem o cartão do governo federal. O atendimento será individual das 9h até às 14 horas (veja a lista das agências no fim do texto).

publicidade

+Viu essa? Tradicional churrascaria de Curitiba vai fechar após 40 anos de atividade

A entrada de pessoas será controlada para tentar evitar aglomerações dentro das agências. Durante a semana, as filas até diminuíram em relação ao mês de abril quando muitas pessoas procuraram o banco. Preocupado com esta movimentação, a prefeitura de Curitiba pediu para que militares do Exército auxiliem na organização do espaço. A operação vai ter início no dia 14 de maio e se estenderá até 13 de junho, com possibilidade de prorrogação.

Agências abertas neste sábado (9)

Curitiba

Agência Carlos Gomes – Av. Marechal Floriano Peixoto, 275, Centro

Agência Marechal Deodoro – Travessa da Lapa, 670, Centro

Agência Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2351

Agência Sítio Cercado – Rua dos Pioneiros, 1171, Sítio Cercado

Almirante Tamandaré

Agência Pedra Branca – Rua Lourenço Angelo Buzato (esquina com a José Carlos Colod)

Araucária

Agência Araucária – Praça Doutor Vicente Machado, 156

Campo Largo

Agência Campo Largo – Rua Xavier da Silva, 1149

Colombo

Agência Alto Maracanã – Rua Marginal José de Anchieta, 1440

Fazenda Rio Grande

Agência Fazenda Rio Grande – Rua Jacarandá, 305

Pinhais

Agência Pinhais – Avenida Camilo de Lellis, 348

São José dos Pinhais

Agência São José dos Pinhais – Rua XV de Novembro, 2147

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?