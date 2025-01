Cães caem no Rio Belém e mobilizam bombeiros em Curitiba; VÍDEO

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um drama canino agitou o início da tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro. Um cachorro vira-lata preto caiu no canal do Rio Belém, próximo ao Palácio das Araucárias, no Centro Cívico, desencadeando uma operação de resgate que mobilizou moradores e o Corpo de Bombeiros.

A cena ganhou um elemento inesperado quando um segundo cão, um vira-lata caramelo, entrou na água aparentemente em uma tentativa de ajudar seu ‘amigo’ em apuros. A situação foi flagrada pelo repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti.

O incidente, que ocorreu por volta das 13h, chamou a atenção dos vizinhos, que prontamente acionaram as autoridades. A equipe de resgate chegou rapidamente ao local, mas enfrentou desafios para alcançar o animal assustado.

Inicialmente, os bombeiros tentaram utilizar uma escada para resgatar o cão. No entanto, a correnteza do rio complicou a operação, arrastando o animal para longe do ponto inicial.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Edela Breda, moradora da região que acompanhou o resgate, relatou a situação tensa: “Ele não para. Ele tava numa parte rasa, mas lá pra lá já começa a afundar mais. Ele está bem assustado. Ele está arisco e tá dando trabalho para os bombeiros”.