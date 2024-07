Cadeia por falta de pagamento! Homem atrasa pensão e é preso na RMC

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem, de 24 anos, por falta de pagamento de pensão alimentícia, nesta terça-feira (09), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

O valor da dívida da pensão ultrapassa R$ 6 mil. A falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida existente no Direito Brasileiro.

A ação foi deflagrada no bairro Costeira. Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie!

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização de foragidos. As denúncias podem ser repassadas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

