Buraco interdita duas faixas da Roberto Barrozo, nas Mercês, e complica trânsito na região

Um buraco na Rua Roberto Barrozo, entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva, no bairro Mercês, interdita duas faixas da via e causa transtornos ao trânsito do bairro nesta segunda-feira (25). Segundo informações da Prefeitura de Curitiba, o solo cedeu no sábado (23).

Uma equipe do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) esteve no local no mesmo dia para colocar sinalização no trecho com barreiras reflexivas para a segurança de veículos e passageiros do transporte coletivo, mas não pôde iniciar o trabalho de recuperação do piso devido à chuva.

A equipe retomou o trabalho na manhã desta segunda-feira para identificar as causas do problema no local – no canto da pista, encostado ao meio fio – e realizar o trabalho de reparo. Para descobrir o que causou o buraco, a equipe precisou escavar a região e retirou manilhas que estavam sob o asfalto.

Segundo a prefeitura, o trabalho de reparo vai incluir a substituição de cerca de dez metros de tubulação que estava quebrada. A rede de drenagem no local é antiga e está em uma profundidade considerável, o que torna o trabalho mais complexo. A previsão é de conclusão das obras até o final desta semana, dependendo das condições do tempo.

A prefeitura informa ainda que uma faixa segue interditada para a realização das obras de manutenção. E que a intervenção é parte do programa PRO Curitiba, que prevê mais de R$ 6 bilhões em investimento até 2028.