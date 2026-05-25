Contorno Norte: Obra de novo viaduto gera bloqueio no trânsito. Siga em tempo real

O movimento de caminhões e veículos comerciais é considerado elevado nas principais rodovias federais e estaduais do estado, com pontos de atenção concentrados na Região Metropolitana de Curitiba, no litoral e no interior.

Obras

PR-418 (Contorno Norte – Almirante Tamandaré): Nova operação de desvio de tráfego começa nesta segunda-feira (25) no km 12+480 para a construção de um viaduto que ligará os bairros Lamenha Grande e Jardim Ipanema. No sentido Colombo, os veículos passam por uma nova faixa à direita. No sentido Curitiba, o fluxo segue pela faixa direita da pista atual. A velocidade máxima no trecho foi reduzida para 40 km/h. Os acessos locais estão mantidos.

BR-277 (Grande Curitiba): Intervenções de ampliação de pistas, pontes e viadutos causam lentidão pontual nos dois sentidos entre os kms 68 e 82.

BR-277 (Campo Largo e Palmeira): Serviços de manutenção nos kms 110, 119 e 130. No km 196, em Palmeira, há possibilidade de retenção temporária por sistema pare-e-siga.

PR-445 (Londrina a Irerê): Obras na pista provocam bloqueios parciais e lentidão.

PR-412 (Matinhos): Tráfego modificado com desvios locais na altura da Avenida Curitiba para a construção de um novo viaduto.

Bloqueios e Restrições

PR-092 (Doutor Ulysses): O trecho de serra opera com restrições severas e desvios coordenados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná devido ao risco de deslizamento de encostas.

BR-277 (Paranaguá): A faixa direita (faixa 2) da pista sentido Curitiba está interditada no km 9,320 para o atendimento a um acidente. Não há registro de filas no local.

Mudanças de Sentido e Fluxo

BR-277 (São José dos Pinhais a Curitiba): Lentidão de três quilômetros na chegada à capital, com retenção até o Jardim Botânico (km 83,700), reflexo do alto fluxo de veículos no início da manhã.

BR-376: Tráfego carregado em direção aos polos industriais e centros urbanos. Os motoristas que trafegam pelo Norte do estado devem reduzir a velocidade nos pontos de cobrança automática do sistema de pedágio eletrônico Free Flow, ativo nas regiões de Mandaguari e Presidente Castelo Branco.

Intervenções de longa duração

Os trabalhos de duplicação e edificação de alças de acesso na PR-418, em Almirante Tamandaré, vão se estender além da data atual. Uma segunda fase de desvios está programada para o dia 8 de junho, quando os veículos no sentido Curitiba serão transferidos para a nova pista da esquerda. O cronograma oficial de serviços no trecho está previsto para seguir até setembro deste ano.