Briga por vassoura em churrasco de família termina com duas mortes em Curitiba

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Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (24/03) no bairro Batel, em Curitiba. Ele é suspeito de matar duas pessoas durante um churrasco de família no dia 8 de março. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo uma vassoura.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a confusão começou na casa onde ocorria o encontro, no bairro São Brás, após o objeto não ser encontrado. Durante o desentendimento, uma das vítimas saiu em defesa da irmã e agrediu o suspeito com uma cabeçada.

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Após a agressão, o homem deixou o local, foi até sua residência e retornou armado. Em seguida, efetuou diversos disparos contra o grupo que participava do churrasco. Três pessoas foram atingidas, sendo que uma delas sofreu ferimentos graves na região da boca.

De acordo com a delegada Magda Marina Hofstaetter, após o ataque, o suspeito fugiu. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar, mas duas não resistiram aos ferimentos.

O homem foi localizado, preso e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder por homicídio. O caso ainda deve passar pela análise do Ministério Público do Paraná (MPPR).