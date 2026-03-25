Ataque cruel no Centro

Morre homem que foi queimado em ataque no Centro de Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 25/03/26 13h27
Foto: reprodução / câmera de segurança.

O homem de 43 anos em situação de rua que teve o corpo incendiado no Centro de Curitiba morreu neste sábado (21/03), após cerca de 20 dias internado no Hospital Evangélico Mackenzie. O ataque ocorreu no início de março, na Rua Tibagi.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que outro homem, de 63 anos e também em situação de rua, se aproxima da vítima enquanto ela dormia na calçada e ateia fogo. Em poucos segundos, o homem tenta apagar as chamas.

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De acordo com informações do telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, a vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus na cabeça e no tórax. Aproximadamente 35% do corpo foi atingido.

No mesmo dia do crime, o suspeito foi localizado e preso, sendo encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece detido. Com a morte da vítima, ele deve responder por homicídio duplamente qualificado. A denúncia será apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR).

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