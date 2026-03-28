Briga de trânsito com tiros interdita rua do Centro de Curitiba

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Dois motoristas se envolveram em uma briga de trânsito que terminou com disparos de arma de fogo e interdição de vias no Centro de Curitiba, na manhã deste sábado (28/3). A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Presidente Faria e 13 de Maio, entre um Chevrolet Ônix e um Nissan Sentra.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a discussão começou enquanto os veículos seguiam pela Rua Presidente Faria. Ao parar no semáforo, o motorista do Sentra teria ofendido o outro e efetuou disparos de arma de fogo contra o Ônix.

Para tentar escapar dos tiros, o motorista atingido avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com uma moto que cruzava a via. O motociclista ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie para atendimento médico. Os ocupantes dos carros não sofreram ferimentos.

Ainda conforme a PMPR, além do motociclista ferido, houve mais um veículo danificado durante a confusão no trânsito. A polícia diz que não conseguiu confirmar a presença de arma de fogo com o motorista do Sentra porque ele saiu do local antes da chegada das equipes.

Por conta da ocorrência, o cruzamento precisou ser bloqueado para atendimento e perícia. O caso aconteceu por volta das 10h30, e o tráfego foi liberado cerca de uma hora e meia depois, por volta das 12h.

O caso está sendo acompanhado pelas equipes de inteligência agora.