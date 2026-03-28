Efigênia Rolim, a Rainha do Papel de Bala, morre aos 94 anos em Curitiba

A artista Efigênia Rolim, conhecida como a ‘Rainha do Papel de Bala’, morreu aos 94 anos, na madrugada deste sábado (28/03), em Curitiba, de causas naturais. Reconhecida por criar arte utilizando papel de bala como matéria-prima, além de outros itens recicláveis, ela viveu os últimos anos no Asilo São Vicente de Paulo, localizado no bairro Juvevê.

Alma de artista, Efigênia nunca parou de exercitar a imaginação e criatividade. Quando começou a morar no asilo, ela passou a desenhar em caderninhos e, aos poucos, folhas brancas ganhavam personagens animados que combinavam com as poesias e histórias que ela criava para cada desenho.

A Rainha do Papel de Bala colecionou muita história. Ela nasceu em 1931, no município de Abre Campo, em Minas Gerais. Em 1965 se mudou para o norte do Paraná. Já em 1971 chegou a Curitiba. Em 1991, aos 60 anos, participou da primeira exposição de arte. Depois disso esteve presente em muitas outras mostras, além de ter lançado livros e participado de desfiles de moda, filmes e congressos.

>>> Em 2024, a Tribuna do Paraná contou um pouco da história de Efigênia. Leia o material.

Efigênia descobriu um novo mundo ao encontrar um papel de bala

A porta de entrada da artesã no mundo da arte foi um papel de bala. Nos anos 1990, durante uma caminhada pelo Centro de Curitiba, ela viu um pequeno objeto verde e brilhante no chão. Surpresa, Efigênia achou que era uma pedra preciosa, uma joia. Mais tarde ela descobriu que tinha achado algo melhor ainda: um novo propósito de vida.

“Mas é papel de bala, achei que era joia. No meu mundo imaginário eu pensei: se fosse uma joia você ia usar ou ia vender. Eu ouvi uma palavra muito séria para nós desse planeta. Nós somos um mísero caído que perdeu o recheio e perambula pela rua. Naquele momento, no meu pensamento e no meu coração, alguma coisa falou ‘olha quanto mísero caído’”, contou em entrevista à Tribuna.

Foto: Átila Alberti | Arquivo Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Arquivo Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Arquivo Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Arquivo Tribuna do Paraná

Craque em criar poesias rapidamente, Efigênia deixa um legado de simplicidade, criatividade, superação e sustentabilidade. “A maior felicidade é saber ser feliz. Felicidade não é voar alto, é ter onde pousar”, diz trecho de poesia da artista.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório de Efigênia Rolim.