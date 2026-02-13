Briga de torcida em Curitiba tem 35 presos e torcedor em estado gravíssimo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma violenta confusão entre torcidas deixou um saldo preocupante após a partida entre Athletico e Santos, realizada na noite de quinta-feira (12/02) na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto, que terminou sem incidentes dentro do estádio, desdobrou-se em cenas de violência nas imediações, resultando em 35 prisões e um torcedor hospitalizado em estado gravíssimo.

A confusão aconteceu na região da estação-tubo próxima ao Teatro Paiol, área frequentemente utilizada por torcedores visitantes após partidas na Arena. O tumulto teria começado quando grupos rivais se encontraram após o término da partida, vencida pelo Athletico.

“Fizemos um policiamento durante o jogo e durante o jogo não houve nenhuma ocorrência grave. Nós mantivemos o patrulhamento após o jogo nas imediações do estádio, e aí a gente teve a informação de que estava ocorrendo uma briga ali na estação Tubo, em frente ao Teatro Paiol”, explicou o Capitão da Silva, da Polícia Militar do Paraná.

A rápida resposta das autoridades foi fundamental para conter o tumulto. “A gente conseguiu fazer a interceptação da briga desses torcedores e realizar a detenção desses que agrediram os torcedores Santos”, disse o capitão.

Entre os detidos, diversos são menores de idade, o que agrava a situação. Todos foram encaminhados para uma delegacia especializada, onde responderão pelos seus atos, podendo até chegar a uma tentativa de homicídio, dependendo da evolução do quadro clínico do torcedor gravemente ferido.

