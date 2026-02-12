Mercado Municipal de Curitiba celebra 17 anos do Setor de Orgânicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba completou 17 anos nesta quinta-feira (12/2). Pioneiro na oferta de alimentos e produtos orgânicos em um mercado municipal no país, o local iniciou suas operações em 2009 e funciona de terça a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 13h, com acesso pela Rua da Paz, 608.

Durante a comemoração, o prefeito Eduardo Pimentel anunciou a liberação de 60 novas permissões para comercialização de produtos nas feiras livres de Curitiba. O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, informou sobre melhorias em andamento no Mercado Municipal, incluindo restauração de banheiros, troca de estruturas e pintura.

O Setor de Orgânicos conta atualmente com 12 permissionários que oferecem diversos produtos, desde hortifrútis frescos até cosméticos naturais e carnes certificadas. Além deste espaço, Curitiba possui 14 feiras orgânicas administradas pela Prefeitura, com 12 edições diurnas e duas noturnas.

O evento também marcou o anúncio da criação da Feira das Nações, prevista para iniciar em março na Praça 29 de Março, nas Mercês, que oferecerá produtos típicos de várias etnias. A comemoração contou com a presença de autoridades municipais, vereadores e permissionários do centro de compras.