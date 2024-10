Briga amigos em bairro de Curitiba termina em tragédia e prisão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma briga entre dois amigos em um posto de combustível no bairro Mercês, em Curitiba, resultou na morte de um homem, na madrugada desta sexta-feira (25). O responsável pela agressão está preso.

Segundo informações da Polícia Militar (PMPR), os amigos estavam tomando cerveja no local, próximo à Praça 29 de Março, quando ocorreu um desentendimento entre eles, resultando em uma briga. A vítima recebeu um chute na região do queixo e o agressor fugiu.

Após a fuga os frentistas chamaram os socorristas do Corpo de Bombeiros para tentar reanimar o homem, mas ele acabou morrendo no lado externo do posto. A perícia vai esclarecer o motivo da morte.

Uma testemunha avisou a polícia do endereço em que poderia estar o agressor, um pensionato. Ao chegar no local indicado, a PM localizou o rapaz, que confessou o crime.

O corpo do homem que não teve o nome divulgado foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).