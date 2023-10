A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou, por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (13), o bloqueio emergencial criado como forma de segurança em virtude das constante chuva que atinge a região de Guaratuba. O objetivo era manter condições seguras de tráfego aos usuários da BR-376. A decisão de fechamento foi conjunta entre PRF e a concessionária que administra o trecho.

“O bloqueio durou 15 horas e era preventivo em razão da chuva acumulada nos últimos dias, as BRs 376 e 101 estão sendo totalmente reabertas para o trânsito de veículos, na região da Divisa entre Paraná e Santa Catarina”, informou Fernando Cesar Oliveira, superintendente da PRF no Paraná.

O bloqueio ocorreu às 16 horas de quinta-feira, no sentido sul no km 633, na Praça de São José dos Pinhais, km 645, no retorno em desnível do km 648, e sentido norte na praça de pedágio de Garuva, km 01, km 06 e no km 671.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Barbaridade! Casa história de Dalton Trevisan será demolida em Curitiba?? Inusitado! Horta em avenida caótica de Curitiba chama atenção! Tem de tudo lá! Cavalos na chuva! Prejuízo milionário!! Ferraris ficam alagadas com temporal em SC; Vídeo!