BR-277 tem fluxo intenso nesta terça. Siga o tempo real e fuja do trânsito!

Motoristas que estão retornando do Litoral do Paraná pela BR-277, no sentido Curitiba, estão precisando de paciência no trecho de Serra do Mar. No começo desta tarde de terça-feira (04), um caminhão com pane mecânica deixou o trânsito bem complicado e a fila chegou a 9 quilômetros. Um teste de paciência, já que muita retorna do feriadão de carnaval nesta terça-feira.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, o congestionamento foi no quilômetro 38, em Morretes, perto do Viaduto dos Padres. Uma das pistas chegou a ficar bloqueada, mas equipes da concessionária fizeram a retirada do veículo. Com a grande quantidade de veículos na estrada, ainda há lentidão no trecho que deve se dissipar com a liberação deste ponto.

Retorno do carnaval promete muito movimento

A expectativa que milhares de pessoas começam a deixar as praias ao longo da tarde e se intensifica no final do dia e início da noite, com picos que podem ultrapassar 2,5 mil veículos por hora na praça de pedágio de São José dos Pinhais — o dobro do registrado em dias normais. Ao longo do dia, a EPR Litoral Pioneiro estima que mais de 40 mil veículos deixem os balneários. No sentido Paranaguá, o movimento é normal.

BR-376 em Santa Catarina com lentidão

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária no trecho com Santa Catarina, nos kms 44 ao km 34, em Joinville; de km 130 ao km 112, em Itajaí; do 146 ao km 143, em Itapema, fluxo intenso com momentos de lentidão.

BR-116

Já na BR-116/PR trânsito normal no Contorno Leste.

Acompanhe movimento em tempo real na BR-376 e BR-277

As concessionárias EPR Litoral Pioneiro e Arteris Litoral Sul atualizam o movimento das estradas na rede social X. Confira as últimas notícias:

Na BR-116/PR (Contorno Leste), fluxo intenso entre São José dos Pinhais e Curitiba.



–



Na BR-376/PR, fluxo intenso em pontos na pista sentido Curitiba:



📍km 682,1 ao km 677, em Guaratuba.

📍km 671 ao km 670, em Guaratuba;

📍km 655 ao km 642, em Tijucas do Sul.



🌥️Tempo nublado — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 5, 2025

🛣️ Atualização de tráfego



Movimento intenso no trecho do Litoral da BR-277 em direção a Curitiba, em especial nas PRs 407 e 508, além de toda Serra do Mar até a praça de pedágio de São José dos Pinhais.



Os motoristas devem redobrar a atenção, pois o tempo na Serra do Mar está… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) January 5, 2025