Estradas

BR-277 tem bloqueio total por incêndio. Trânsito do Paraná em tempo real

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 19/05/26 10h29
Imagem mostra uma viatura da PRF parada perto de um caminhão em chamas. Hpa uma grande coluna de fumaça preta ao fundo da imagem e uma ambulância branca no meio.
Incêndio em um caminhão na BR-277 causou bloqueio total da rodovia. Foto: Divulgação/PRF.

O trânsito no Paraná nesta terça-feira (19/05) exige atenção máxima dos motoristas por conta de bloqueios, obras e condições climáticas que afetam diferentes regiões do estado. Entre os principais pontos de atenção estão uma interdição total na BR-277, alterações de tráfego na BR-153 e restrições em trechos da BR-376.

BR-277 totalmente interditada em Morretes

A principal ocorrência desta manhã continua sendo registrada na BR-277, em Morretes, onde a rodovia permanece totalmente interditada no km 24,500, no sentido Paranaguá, devido a um incêndio nos pneus de uma carreta.

Equipes da concessionária responsável, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros seguem atuando no atendimento da ocorrência e na tentativa de liberação da pista.

O congestionamento aumentou ao longo da manhã e já chega a cerca de seis quilômetros no sentido Leste.

Além do bloqueio, motoristas também enfrentam garoa fina e pista molhada entre Curitiba e São José dos Pinhais, situação que reduz a visibilidade e aumenta o risco de acidentes.

Na região de São Luiz do Purunã, o fluxo segue lento em pontos da subida e descida da serra devido ao grande número de caminhões pesados circulando na manhã desta terça-feira.

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BR-376 com restrições no trecho de serra

Na BR-376, o trecho da serra em Guaratuba segue com fluxo constante. Ainda há restrições residuais de faixas devido a obras preventivas e monitoramento de encostas na altura do km 665.

Na região de Apucarana, motoristas devem redobrar a atenção por conta dos reflexos de um acidente grave envolvendo um caminhão nas proximidades da rodovia no início do dia.

BR-153 tem obras e alteração no tráfego em Jacarezinho

A concessionária responsável retomou nesta terça-feira (19) as obras de adequação da rotatória de acesso a Jacarezinho, no km 23 da BR-153. Os trabalhos haviam sido suspensos no último fim de semana por causa das chuvas.

Durante a execução dos serviços, o fluxo de veículos sofre alterações no trecho. As equipes realizam intervenções na rotatória para melhorar a trafegabilidade da região, em uma etapa preparatória para a construção de um novo viaduto, prevista para começar nas próximas semanas.

Motoristas que seguem no sentido Ourinhos devem utilizar o retorno localizado no km 20 da rodovia. Já no sentido Santo Antônio da Platina, o retorno disponível fica no km 24.

Outro ponto de atenção na mesma rodovia é o km 33, onde permanece uma interdição na faixa 2 por medida de segurança.

Rodovias estaduais têm obras e fiscalização reforçada

Na PR-090, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná segue realizando serviços de conservação entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, com possibilidade de operação em sistema pare-e-siga.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

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