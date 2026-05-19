BR-277 tem bloqueio total por incêndio. Trânsito do Paraná em tempo real

O trânsito no Paraná nesta terça-feira (19/05) exige atenção máxima dos motoristas por conta de bloqueios, obras e condições climáticas que afetam diferentes regiões do estado. Entre os principais pontos de atenção estão uma interdição total na BR-277, alterações de tráfego na BR-153 e restrições em trechos da BR-376.

BR-277 totalmente interditada em Morretes

A principal ocorrência desta manhã continua sendo registrada na BR-277, em Morretes, onde a rodovia permanece totalmente interditada no km 24,500, no sentido Paranaguá, devido a um incêndio nos pneus de uma carreta.

Equipes da concessionária responsável, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros seguem atuando no atendimento da ocorrência e na tentativa de liberação da pista.

O congestionamento aumentou ao longo da manhã e já chega a cerca de seis quilômetros no sentido Leste.

Além do bloqueio, motoristas também enfrentam garoa fina e pista molhada entre Curitiba e São José dos Pinhais, situação que reduz a visibilidade e aumenta o risco de acidentes.

Na região de São Luiz do Purunã, o fluxo segue lento em pontos da subida e descida da serra devido ao grande número de caminhões pesados circulando na manhã desta terça-feira.

BR-376 com restrições no trecho de serra

Na BR-376, o trecho da serra em Guaratuba segue com fluxo constante. Ainda há restrições residuais de faixas devido a obras preventivas e monitoramento de encostas na altura do km 665.

Na região de Apucarana, motoristas devem redobrar a atenção por conta dos reflexos de um acidente grave envolvendo um caminhão nas proximidades da rodovia no início do dia.

BR-153 tem obras e alteração no tráfego em Jacarezinho

A concessionária responsável retomou nesta terça-feira (19) as obras de adequação da rotatória de acesso a Jacarezinho, no km 23 da BR-153. Os trabalhos haviam sido suspensos no último fim de semana por causa das chuvas.

Durante a execução dos serviços, o fluxo de veículos sofre alterações no trecho. As equipes realizam intervenções na rotatória para melhorar a trafegabilidade da região, em uma etapa preparatória para a construção de um novo viaduto, prevista para começar nas próximas semanas.

Motoristas que seguem no sentido Ourinhos devem utilizar o retorno localizado no km 20 da rodovia. Já no sentido Santo Antônio da Platina, o retorno disponível fica no km 24.

Outro ponto de atenção na mesma rodovia é o km 33, onde permanece uma interdição na faixa 2 por medida de segurança.

Rodovias estaduais têm obras e fiscalização reforçada

Na PR-090, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná segue realizando serviços de conservação entre Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso, com possibilidade de operação em sistema pare-e-siga.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024