BR-277 tem 10 km de fila após acidente com motociclista na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo um motociclista interditou totalmente o quilômetro 112 da BR-277, na pista sentido interior, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde deste domingo (9/11). De acordo com a concessionária Via Araucária, o bloqueio durou pouco mais de 30 minutos. A via foi totalmente liberada por volta das 18h17.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista perdeu o controle da moto e caiu na rodovia, sofrendo ferimentos graves. Diante da gravidade do acidente, equipes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foram acionadas para realizar o resgate com apoio aéreo.

A vítima é um homem de 24 anos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital do Trabalhador com traumatismo craniano. Equipes da concessionária estiveram no local para prestar suporte à ocorrência e auxiliar na investigação sobre as causas do acidente.

No momento da liberação da pista, a concessionária registrava cerca de 10 quilômetros de congestionamento no sentido interior do Paraná. O tráfego ainda seguia lento na região, mas com fluxo gradualmente normalizado.